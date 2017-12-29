MEB 2018 sınav takvimini açıkladı

MEB, 2018 yılı sınav uygulama takvimini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), merkezi sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumları için yapılacak sınavın 2 Haziran 2018 tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın ise (5, 6, 7,8, 9, 10 ve 11. sınıflar) 3 Haziran 2018 tarihinde saat 10.00'da yapılacağı kaydedildi.

Açıklanan diğer sınavlar şu şekilde:

“Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı: 10 Şubat 2018 saat 14.00

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- II. Dönem Sınavı: 17-18 Mart 2018

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı: 21 NİSAN 2018 saat 14.00

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- III. Dönem Sınavı: 07-08 Temmuz 2018

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 4 Ağustos 2018 saat 14.00, Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı: 20 Ekim 2018 saat 14.00

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı: 08-09 Aralık 2018

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı: 22 Aralık 2018 saat 14.00