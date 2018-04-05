McDonald's hamburgerinden örümcek çıktı

İngiltere'de bir kadının McDonald's'tan aldığı hamburgerinin içinden örümcek çıktı.

Fast food zinciri McDonald's hamburgerleri, istenmeyen ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor.

İngiltere'de yaşanan olayda, Ciara Harvie isimli kadın 3.19 pound karşılığında tavuk burger satın aldı.

The Mirror'ın haberine göre, hamburgerinin içindeki marulda örümcek olduğunu gören Harvie, ürünü restorana geri götürdü ancak McDonald's pek de oralı olmadı.

Pazartesi günü öğleden sonra firmadan bir yetkilinin kendisiyle iletişime geçtiğini söyleyen Harvie, kendisinden özür bile dilenmediğini, bunun yerine yeni bir hamburger vermeyi tercih ettiklerini belirtti.

Harvie, bu tip olayların yaşandığını bildiğini ancak asıl hayalkırıklığı verici olanın şirketin tutumu olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıl McDonald's ABD'de, hamburgerinden solucan çıkan bir kadın tarafından da şikayet edilmişti.