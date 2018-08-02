McDonald's 8 aylık hamile kadına kahve yerine temizlik solüsyonu verdi

ABD'li fast food zinciri McDonald's, Kanada'daki bir şubesinde kahve sipariş eden 8 aylık hamile bir kadına temizlik solüsyonu verildiğinin ortaya çıkması sonrası özür diledi.

Kanada'nın Alberta eyaletinde yaşanan olayda, bebek bekleyen Sarah Douglas McDonald's'ın araca servis bölümünden latte kahve siparişi vermişti. Ancak Douglas kahveden bir yudum aldığında şaşkınlığa uğradı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, bardağın içindeki kahverengi sıvı, ne kahve ne de süttü.

Sarah Douglas hemen aracını kenara çekti ve ağzındaki sıvıyı tükürdü. McDonalds'a geri dönen Douglas, duruma tepki gösterdi.

Lethbridge News yerel gazetesine konuşan kadın, yöneticinin "Yeni bir kahve ister misiniz?" diye sorduğunu, onlara "Tabii ki hayır, bu kabul edilemez" dediğini söyledi.