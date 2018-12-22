Mazhar Alanson: Aşk şarkısı sanıyorsunuz, ben onu Kabe için yazdım

AKP'li Üsküdar Belediyesi'nin ev sahipliğinde konser veren Mazhar Alanson, 'Yandım Yandım' adlı şarkısını Kabe için yazdığını açıkladı. Alanson, daha önce de 'peygamberin aşığı olduğunu' açıklamıştı.

AKP'li Üsküdar Belediyesi’nin ev sahipliğinde Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde konser veren Mazhar Alanson, "Yandım Yandım" adlı şarkısını nasıl yazdığını anlattı.

Şarkısını aslında Kabe’ye yazdığını belirten ünlü şarkıcı Mazhar Alanson, şunları söyledi: “Yandım Yandım kısmını Medine’de yazdım. Yandım’ı birinci gün not defterime düşüyorum. İkinci gün ‘Ah ki ne yandım’ yazmışım. Şimdi ben nerede yazmış olduğumu söylemesem, şarkıyı size açıklamasam, siz onu bir aşk şarkısı olarak dinliyorsunuz. Sonra bana şarkılar söyleten kadın mevzusu olmuş. Mesela ‘Baka baka doyamadım, hem kokladım' da Kabe’yedir. Ama siz onu dinlerken aşk şarkısı zannedersiniz."