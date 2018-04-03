Mavi ışık, stresi azaltıyor mu?

İspanyol bilim insanları, kısa süreli mavi ışık uygulamasının stresin etkilerini azaltabileceğini düşünüyor.

İspanyol bilim insanları, stresin etkilerini azaltmak için "mavi ışığın" bir yöntem olabileceğini öne sürdü.

Çalışmacılar, yalnızca 1 dakika maruz kalınan yoğun mavi ışığın, anksiyete bulgularını hafifleteceğini belirtiyor.

Çalışmaya dahil olan katılımcılara, zamana karşı yarışarak yapılan zihinsel görevler verilerek bir stres tablosu yaratılmış. Ardından kromoterapi odasına alınan kişilerin, kalp atım hızları ve beyin dalgaları monitorize edilerek izlenmiş. Katılımcıların bir grubuna beyaz ışık verilirken, diğer grup ise mavi ışık almış.

Sonuçları yorumlayan çalışmacılar, mavi ışığın gevşemeyi 3 kat daha hızlı sağladığını belirtirken, mavi ışık uygulamalarının zihinsel sorunlar yaşayan kişilere dönük tedavi edici etkisinden faydalanılabileceğini öne sürüyor.

Fizyolojik gevşemenin kişilerin yaşam kalitesini arttırdığını söyleyen bilim insanları, Pazartesi sabahı yoğun bir trafiğin ardından işe başlayan yahut çok çalışılan bir günün bitiminde bir dakikalık mavi ışık uygulamasının anlamlı olabileceğini bildiriyor.