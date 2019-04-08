Mavi Balina oyunu hakkında bir soruşturma daha açıldı

Ankara'da bir aile oğullarının Mavi Balina isimli oyun nedeniyle intihar ettiğini belirterek oyun hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Mavi Balina oyunu sebebiyle 2017 senesinde intihar ettiği öne sürülen üniversite öğrencisi Evrim Mert'in ailesi oyun hakkında suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili olarak ailenin avukatı açıklamalar yaptı.

Avukat Mehtap Demirhan çocuklarının oynadığı bilgisayar oyunlarının içinde başka oyunlara yönlendirme olup olmadığının kontrol edilmesi konusunda ailelere uyarıda bulundu.

Demirhan, 'Çocukların hiçbir bilgisayar oyununu 3 saatten fazla oynamasına izin vermeyin' dedi.

Demirhan'ın aktardığına göre Evrim Mert isimli genç, üç gün boyunca odadan çıkmamış ve tuvaletini bile odada bulduğu kaplara yapmış. Evrim Mert'in kollarında ve bacaklarında yapılan otopsi incelemeleri sonucunda balinaya benzeyen jiletle çizilmiş yaralar bulunmuştu.