Mart ayında da fiyatlar artmaya devam etti

İstanbul Ticaret Odas'nın verilerine göre Mart ayında perakende satış fiyatında 0.75, toptan satış fiyatlarında ise yüzde 0.71'lik artış gerçekleşti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO)'nın verilerine göre, Mart ayında İstanbul'da fiyatlar artışa devam etti. Perakende fiyatlar yüzde 0.75, toptan fiyatlar yüzde 0.71 oranında artış gösterdi.

Sputnik'in haberine göre, İTO'nun 1995 bazlı verilerine bakıldığında, Mart 2018 itibariyle Ücretliler Geçinme Endeksi yıllık ortalama yüzde 15.90 ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yıllık ortalama yüzde 21.04 yükseldi.

Yıllık veriler baz alındığında ise perakende fiyatlarda yüzde 17.74, toptan fiyatlarda ise yüzde 23.36 yükseliş yaşandı.

Perakende fiyatlar, Mart ayında bir önceki aya kıyasla, giyimde yüzde 2.84, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 1.15, gıdada yüzde 0.92, konutta yüzde 0.47, ev eşyasında yüzde 0.23, diğer harcamalarda yüzde 1.22 arttı.

Yine Mart ayında Şubat'a kıyasla, perakende fiyatlar kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 1'lik, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0.21'lik oranda azaldı.

Toptan fiyatlarda ise kimyevi maddeler yüzde 2.37, madenler grubu yüzde 2.18, yakacak ve enerji maddeleri yüzde 1.53, işlenmemiş maddeler yüzde 1.44, inşaat malzemeleri yüzde 0.93, mensucat yüzde 0.11 artarken, gıda maddeleri yüzde 0.05 azalış kaydetti.