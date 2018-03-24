Marmaris'te kaçak iskeleler yıkılıyor

Marmaris’in Orhaniye Mahallesi’nde bulunan 8 kaçak iskelenin yıkımına başlandı.

Marmaris Belediyesi, dünyaca ünlü Kızkumunu’nun da yer aldığı Orhaniye Körfezi’nde yer alan 8 kaçak iskeleyi yıktı.

Fen İşleri ve İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Han konuyla ilgili açıklama yaptı.

Hukuki sürecinin tamamlanmasıyla birlikte yıkıma başladıklarını belirten Han, “Orhaniye Mahallemiz Kızkumu bölgesinde 2016 yılında kaçak iskelelerin yıkımını yapmıştık. O zaman toplamda 17 yıkım gerçekleştirmiştik. Kızkumu’ndan sonraki koyda 8 tane büyük marina özelliğine geçmiş iskele vardı. Bu iskelelerin tamamı kum tutucu görevi yapıyor, oradaki doğayı tahrip ediyor. İskelelere bağlanan tekneler çevreye zarar veriyor, çünkü iskelelerin alt yapıları buna hazır değil. Çok önem verdiğimiz Kızkumu’nda bu iskelelerin daha önce 3194 sayılı İmar Kanunu gereği encümenimiz tarafından idari para cezaları verilmiş ve yıkım kararı alınmıştı. Hukuki süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte de iskelelerin yıkımlarını gerçekleştiriliyor” dedi.