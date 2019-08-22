Marmaris’te 4 günde 4 yangın, bir şüpheli aranıyor

Marmaris’te son 4 günde aynı bölgede 4 orman yangını çıktı. Polis ormanlık alanda yangından dakikalar önce görülen bir şüpheliyi arıyor.

Marmaris’in Beldibi Mahallesi’nde son 4 gün içinde aynı bölgede 4 ayrı orman yangını çıktı. Bugün 15.30 ve 17.45 saatlerinde aynı bölgede çıkan iki yangın büyümeden söndürülürken, polisin sabotaj olasılığı üzerinde durduğu belirtildi.

Görgü tanıkları yangının çıktığı yerde üç gündür daha önce görmedikleri motosikletli bir kişinin gezdiğini, bugün de yangından 10 dakika önce aynı kişiyi yangının çıktığı yerde gördüklerini dile getirdiler.

Bölgede 19 Ağustos’tan beri çıkan yangınlarda toplam 6 dönümlük alan yandı.

Yangını çıkardığı iddia edilen kişiyi arama çalışmaları sürerken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sabotaj olasılığına karşı bölgede devriye gezeceği belirtildi.

