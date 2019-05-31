Marmaray'da seferler durdu: Yolcular tepkili

Marmaray'da 2 saati aşkın süredir sefer yapılamıyor. Marmaray yetkililerinden henüz bir açıklama yapılmadı. Mesai çıkışı istasyonlarda saatlerce bekletilen yolcular paralarının iadesini de alamadıklarını belirterek durumu protesto etti.

Marmaray'da seferler yapılamıyor.

Marmaray yolculara önce "Trenlerimiz gecikmeli olarak çalışmaktadır" anonsunu geçti ancak uzun süre bekletilen yolculara daha sonra seferlerin yapılamayacağı duyuruldu.

soL'un edindiği bilgiye göre Yenikapı'dan Gebze ve Halkalı istikametlerindeki seferler saatlerdir yapılamadı. Yolcular uzun süre trenlerde havasız ve karanlıkta beklemek zorunda kaldı.

Arızanın nedeninin hat üzerindeki enerji tellerinden birinin kopması olduğu belirtiliyor ancak Marmaray'dan hâlâ resmi bir açıklama yapılmadı.

Yenikapı İstasyonu'ndan Halkalı ve Gebze istikametine seferlerin durması nedeniyle yoğunluk yaşanırken yolcular girişte yetkililerin kendilerini uyarmadığını, uzun süre beklemek zorunda kaldıklarını belirterek durumu alkışlarla protesto ettiler.

Bazı yolcular güvenlik görevlililerine kart basarken neden kendilerini uyarmadıklarını sorduklarında "Amirlerimiz kızar" yanıtını aldıklarını söylediler.

Yenikapı İstasyonu'nda bilet parasının iadesini talep eden yolculara bir kağıt verilerek bu yolcular metro hattına yönlendirildi. Ancak birçok istasyonda bilet iadesi de yapılmadığı bildirildi.

Gebze-Halkalı hattı boyunca farklı istasyonlarda mahsur kaldıklarını belirten birçok yurttaş sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.

Marmaray henüz resmi bir açıklama yapmadı.