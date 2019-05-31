Marmaray'da saatler süren arıza: Gece yarısına doğru normale döndü

Halkalı-Gebze Marmaray hattında akşam saatlerinde seferler durdu. Marmaray yetkililerinden resmi bir açıklama yapılmazken, mesai çıkışı istasyonlarda saatlerce bekletilen yolcular paralarının iadesini de alamadıklarını belirterek durumu protesto etti. İki saatin ardından Yenikapı-Gebze arasında trenler çalışmaya başlarken, Yenikapı-Halkalı hattında ise ancak gece yarısına doğru seferler yapılmaya başlandı.

Halkalı-Gebze Marmaray hattında iş çıkış saatinden itibaren seferler "arıza nedeniyle" durdu.

Yolcular uzun süre trenlerde havasız ve karanlıkta beklemek zorunda kaldı.

Arızaya Bakırköy-Yenimahalle istasyonları arasında bulunan enerji tellerinden birinin kopmasının yol açtığı belirtiliyor.

Marmaray, yolculara önce "Trenlerimiz gecikmeli olarak çalışmaktadır" anonsunu geçti ancak uzun süre bekletilen yolculara daha sonra seferlerin yapılamayacağı duyuruldu.

soL'un edindiği bilgiye göre saat 22.24 itibariyle Halkalı'dan gelen trenler yolcuları Bakırköy'de indirip geri döndü. Bu hattaki yolcular "Bir durak götürüp indiriyorlar, her defasında 20 dakika bekleniyor" diyerek isyan ettiler.

Yenikapı-Gebze arasındaki seferler arızanın meydana gelmesinden yaklaşık 2 saat sonra yeniden başlarken, Yenikapı-Halkalı hattındaki seferlerinse ancak gece yarısına doğru normale döndüğü açıklandı.

MARMARAY'DAN AÇIKLAMA YOK

Marmaray ise resmi bir açıklama yerine internet sitesinden bir cümlelik duyuru yapmakla yetindi. 22.30 itibariyle Halkalı-Yenikapı'da seferler yapılamazken Marmaray internet sitesinden "Trenlerimiz gecikmeli olarak çalışmaktadır" mesajı geçmeye devam etti. Marmaray gece yarısına doğru yeni bir duyuru yaparak "Tren seferlerimiz normal çalışmaktadır" dedi.

YENİKAPI İSTASYONU'NDA PROTESTO

Durum akşam saatlerinde işlerinden çıkıp eve gitmeye çalışan yurttaşların protestosuna yol açtı.

Yenikapı İstasyonu'nda yoğunluk yaşanırken yolcular girişte yetkililerin kendilerini uyarmadığını, uzun süre beklemek zorunda kaldıklarını belirterek durumu alkışlarla protesto ettiler.

Bazı yolcular güvenlik görevlilerine, kart basarken neden kendilerini uyarmadıklarını sorduklarında "Amirlerimiz kızar" yanıtını aldıklarını söylediler.

'ASRIN PROJESİNİ NEREDEYSE BİR ASIRDIR BEKLİYORUZ'

Yenikapı İstasyonu'nda bilet parasının iadesini talep eden yolculara bir kağıt verilerek bu yolcular metro hattına yönlendirildi. Ancak birçok istasyonda bilet iadesi de yapılmadığı bildirildi.

Gebze-Halkalı hattı boyunca farklı istasyonlarda mahsur kaldıklarını belirten birçok yurttaş sosyal medyadan da tepkilerini dile getirdi.