Marmaray için 478 milyon avro harcandı, vagonlar depoda

Marmaray için alınan tren setlerinin Haydarpaşa ve Edirne Gar müdürlüklerinde atıl bir şekilde beklemesi meclis gündemine taşındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, soru önergesine yanıt verdi. 440 aracın (34 set 10 araçlı ve 20 set 5 araçlı tren seti) sözleşme fiyatının 478 milyon 5 bin 400 Avro olduğuna belirten Turan, 105 vagonun yattığını açıkladı.

Projenin başından itibaren plansızlıklar ve tehlikelerle gündeme gelen Marmaray'ın açılmasının ardından yaşanan arızalar ve skandallar bir türlü bitmiyor. Milyonlarca Avro değerindeki tren setleri, gerekli uzunlukta ray-makas sistemi olmadığı için depoya kaldırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, “temizlik ve bakım” yapıldığı için kamu zararı oluşturmadığını iddia etti.

Marmaray için alınan tren setlerinin Haydarpaşa ve Edirne Gar müdürlüklerinde atıl bir şekilde beklemesi meclis gündemine taşındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, soru önergesine yanıt verdi. 440 aracın (34 set 10 araçlı ve 20 set 5 araçlı tren seti) sözleşme fiyatının 478 milyon 5 bin 400 Avro olduğuna belirten Turan, 105 vagonun yattığını açıkladı.

Marmaray Projesi kapsamında alınan milyonlarca Avro değerindeki trenler işletmeye alınmadığı için istasyonlarda atıl bekliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yolcu sayısına göre işletmeye alınacak olan trenlerin istasyon sahalarında depolandığını bildirdi. “Düzenli bakım ve temizliklerini yapıyoruz” diyen Turhan, bu nedenle de kamu zararı oluşmadığını iddia etti.

HAYDARPAŞA VE EDİRNE GAR MÜDÜRLÜKLERİNDE ATIL BEKLENEN TREN SETLERİ MECLİS GÜNDEMİNDE

İYİP Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Meclis’te, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Türkkan, 2013 yılına kadar Marmaray Projesi kapsamında Güney Kore’den ithal edilen ancak gerekli uzunlukta ray-makas sistemi olmadığı için hizmete alınamayan 10’lu vagondan oluşan 38 tren setinin Haydarpaşa ve Edirne Gar müdürlüklerinde atıl beklemeleri hakkında bilgi istedi.

440 ARAÇLI 54 SET TRENİN NE KADARI KULLANILIYOR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, önergeye yanıt verdi. Marmaray Projesi “Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı banliyö hatlarının iyileştirilmesi” işi kapsamında 34 set 10 araçlı ve 20 set 5 araçlı tren seti olmak üzere toplam 54 set (440 araçlı) tren temin edildiğini anlattı.

10 araçlı tren setlerinin taşıma kapasitesinin 3 bin 56 yolcu ve 5 araçlı tren setlerinin taşıma kapasitesinin de 1530 yolcu olduğuna işaret eden Turhan, filo büyüklüğünün 2025 hedef yılı yolcu sayıları ve sistem tasarımına göre hazırlanan işletme planı doğrultusunda yedek araç gereksinimi hesapları da göz önüne alınarak belirlendiğini öne sürdü.

478 MİLYON 5 BİN 400 AVRO HARCANDI

Turhan, iş kapsamında 1 adet 5 araçlı tren setinin fiyatının 5 milyon 624 1628 Avro ve 1 adet 10 araçlı tren setinin fiyatının da 10 milyon 750 bin 366 Avro olmak üzere toplam 440 aracın (34 set 10 araçlı ve 20 set 5 araçlı tren seti) sözleşme fiyatının 478 milyon 5 bin 400 Avro olduğuna belirtti.

HARCANAN PARA SÜREKLİ ARTIYOR, MALZEMELER KULLANILMIYOR

Yedek parça, sarf malzeme ve özel aletlerin fiyatının da 14 milyon 960 bin 954 Avro olduğuna işaret eden Turhan, şimdiye kadar 5 milyon 968 bin 589 Avro yedek parça, sarf malzeme ve özel alet alındığını bildirdi.

105 VAGON YATIYOR, KAMU MALLARI ZARAR GÖRÜYOR

Gebze-Halkalı banliyö hattında 19 adet 5 araçlı tren seti ile 24 adet 10 araçlı tren seti olmak üzere toplam 335 vagon çalıştığına işaret eden Turhan, “Öte yandan, yolcu sayısı artışına göre işletmeye alınacak olan diğer trenler, düzenli bakım ve temizlikleri yapılarak gare (istasyon) sahalarında depolanmaktadır” belirtti.