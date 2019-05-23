Marmara'da 'toz taşınımı' uyarısı

İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevresinde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı. Toz taşınımı atmosfer hareketlerinin çevreden kaldırdığı toz aerosollerin yayılması ile oluyor ve insan sağlığı kadar çevreye de zarar verme potansiyeli taşıyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin güneydoğusunda aralıklı, batı kesimlerinin ise gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

TOZ TAŞINIMI NEDİR?

Toz taşınımı ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bilgi dökümanında şu satırlar yer alıyor:

Türkiye ve çevresindeki çöl (Sahra, Arabistan gibi) ve yarı-kurak alanlardan kalkan toz aerosollerin taşınması, iklim, kara ve deniz ekosistemleri ile insan faaliyetleri ve sağlığı açısından büyük öneme sahiptir. Bu kapsamda, Dünya Meteoroloji Örgütü-Atmosfer Araştırmaları ve Çevre Programı (WMO-AREP) bünyesinde, Kum ve Toz Fırtınası Uyarı Danışma ve Değerlendirme Sistemi (SDS-WAS, http://www.wmo.int/pages/prog/arep/wwrp/new/Sand_and_Dust_Storm.html) oluşturulmuştur. Bu program ile, üye ülkelerin gerçekçi “Kum ve Toz Fırtınası Tahmini yapma” kapasitelerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Genel Müdürlüğümüz, Slobodan Nickoviç ve arkadaşları tarafından geliştirilen, başlangıç ve sınır datasını NOAA-GFS Küresel Modelinden alan DREAM4 Toz Taşınım Modeli ile 2009 yılı başından bu yana ülkemizi etkileyebilecek toz kaynak alanlarının ve yollarının izlenmesi sağlanmaktadır.