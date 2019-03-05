Marmara Üniversitesi öğrencilerinden imza kampanyası: #ModelsizOlmaz

Marmara Üniversitesi Güzel Sanat Fakültesi ile Resim İş Öğretmenliği bölümünün bulunduğu Eğitim Fakültesinde canlı modele ödenen ödeneğin kesilmesiyle dersler işlenmez hale geldi.
Bir yıldır derslerin işlenemediği fakültelerde, öğrenciler plastik sanat eğitiminin temel derslerini alamadıklarını söyleyerek duruma tepki gösterdiler.
#MODELSİZOLMAZ başlığı ile bir açıklama yayımlayan öğrenciler, imza kampanyası başlattılar.
Açıklamanın tam metni şöyle:
“Bilimsel düşüncenin, akademinin üzerine gelen karanlık havanın, güzel sanatlar fakültelerini pas geçmediğini geçtiğimiz yıl deneyimlemiştik.
Müzik ve cam bölümlerimize öğrenci alımlarının durdurularak fiilen işlevsizleştirilmesi zihinlerimizdeki tazeliğini korumaktadır.
Plastik sanat eğitimini vazgeçilmez unsuru olan canlı model derslerimiz, emekçilerine ayrılan ödeneklerin kesintiye uğratılmasıyla fiilen son bulmuş, derslerimiz işlenemez hale gelmiştir.
Güzel Sanatlar Fakültesinde canlı model dersi olmadan eğitim yapılamayacağı evrensel ve tarihsel bir gerçektir.
Elimizden alınan eğitim hakkı için mücadele edeceğiz.”