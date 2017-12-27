Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden skandal anket

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde doldurulması beklenen anket ödevi, öğrenciler tarafından tepkiyle karşılandı.

Marmara Üniversitesi'nde öğrencilerin ders alış verişi yapmak amacıyla kullandıkları ortak bir Whatsapp grubuna gelen anket tepkiyle karşılandı. İlahiyat Fakültesi tarafından verilen ankette, hukuk öğrencilerinin cevaplaması için sorular yöneltilmiş.

Ankette öğrencilere, herhangi bir dine mensup olup olmadıkları, kişinin kendisini dindar biri olarak görüp görmediği gibi sorular yöneltiliyor.

Gönderen öğrenci anketin görsellerini yolladıktan sonra özel olarak, "Özellikle Tanrı tanımaz, Şia, Alevi... Yani Türkiye'de çoğunlukta olmayan inanç sistemlerine sahip olan arkadaşlarımız yardımcı olurlarsa çok sevinirim" diye ekledi.

Ayrıca anketi dolduracak olan öğrencilerden mutlaka isim soy ismini ve üniversitede kaçıncı yılı olduğunu da belirtmesi bekleniyor. İlahiyat Fakültesi tarafından verilen anket, hukuk okuyan öğrencilerin dinini, mezhebini isim isim kim olduklarına kadar öğrenmelerini sağlamış oluyor.

Ödevi duyuran öğrencinin özel ricası ise; İlahiyat Fakültelerinin bazı din ve mezhepleri ötekileştirdiği ve bu yönde bir öğretim programı sunduğu gerçeğini gözler önüne sürmüş oldu.