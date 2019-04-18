Marketten tereyağı 'çaldı' tutuklaması: Paraya ihtiyacım olduğundan...

Konya'da girdiği marketten üç paket tereyağı çaldığı iddia edilen 22 yaşındaki H:B. adlı bir kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 22 Mart'ta merkez Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde bulunan Durmuş Ali Çelik'e ait markette meydana geldi. İddiaya göre markete giren H:B., reyondan aldığı üç paket tereyağını çantasına koyup marketten uzaklaştı.
Güvenlik kamerasından izlenen görüntüler sonrası polis, H.B.'yi gözaltına aldı.
Polisteki sorgusunda tereyağlarını kendisinin aldığını belirten H.B., "Paraya ihtiyacım olduğundan tereyağlarını çaldım. Tereyağlarını çantama koyup marketten ayrıldıktan sonra tanımadığım Suriyeli bir kişiye sattım. Parasını da harcadım" dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.