Mardin'de 'seçim ziyaretleri'nin üç aylık masrafı 1 milyon lira

Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde kayyum Vali Mustafa Yaman tarafından 1 milyon liranın üzerinde borç altına sokulduğu ortaya çıktı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde kayyum Vali Mustafa Yaman tarafından 1 milyon liranın üzerinde borç altına sokulduğu ortaya çıktı.

Borcun yanı sıra, 2019 yılının ilk 3 ayında belediyenin özel kaleminden yapılan harcamalarda seçim sürecinde kente gelen AKP’lilere harcanan paranın miktarı 1 milyon 588 bin lira civarında olduğu ortaya çıktı.

ÜÇ AYDA 164 BİN LİRALIK KURUYEMİŞ

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre kuruyemiş ve kahve alımı için ödenen miktar, söz konusu harcamaların en dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı. Kayyum yönetimi, Ocak ayında 34 bin 550 lira, Şubat’ta 73 bin 900 lira ve Mart’ta 56 bin 100 lira olmak üzere toplamda 164 bin 550 liraya sadece kuruyemiş ve kahve alımı yaptı. 3 kalem şeklinde faturalandırılan harcamalar, “ağırlama bedeli” olarak kayıt altına alındı. “Ağırlanan” kişilerin kim olduğuna dair ise herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

Alımların tamamı ise, kent merkezinin tek yeşil alanı olan Karayolları Parkı’ndaki Engelsiz Yaşam Parkı’nın verildiği Artukbey Kuruyemiş’ten yapıldı.

BAKANIN YEMEK FATURASI 169 BİN LİRA

Belediye bütçesinden son 3 ay içerisinde, farklı tarihlerde AKP’nin seçim çalışmaları için kente gelen AKP’li yöneticiler, eski ve mevcut bakanlar için de ciddi harcamalar yapıldı. Edinilen bilgilere göre, 27 Ocak tarihinde kente gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın gelişi için belediye bütçesinden 40 bin 500 lira karşılığında araç kiralaması yapıldı. 22 Şubat tarihinde de Akar için 147 bin lira harcama yapıldı. Söz konusu harcama Akar ve beraberindekilerin yemek hesabına yapıldı.

Yine seçim çalışmaları için 12 Mart tarihinde kente gelen bir diğer isim Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindekilerin yemek faturası için belediyeye bütçesinde 169 bin lira harcama yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kente geldiği 19 Ocak tarihinde de, “hizmet alımı” adı altında belediye bütçesinden 247 bin lira harcama yapıldı. Yine, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun’un kente geldiği 19 Şubat’ta 121 bin 270 lira, AKP’li Kars Milletvekili Ahmet Arslan’ın kente geldiği 18 Şubat tarihinde belediye bütçesinden “hizmet alımı” adı altında 107 bin 900 lira harcama yapıldı.

12 Ocak’ta seçim çalışmaları için kente gelen AKP’li Maraş Milletvekili Mahir Ünal için ise, 132 bin 580 lira harcama yapıldı.