Mardin’de Deyrulzafaran Manastırı ve Bagok Dağı’nda yangın: 10 hektarlık arazi yandı, 6 Süryani köyü tehlikede

Mardin’deki Dayrulzafaran Manastırı’nda çıkan yangında 10 hektarlık arazi küle dönerken, iki hafta önce de manastır etrafında bulunan arazinin 4 farklı noktasında yangın çıktığı öğrenildi. Yine Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan Bagok Dağı’nda büyük bir yangın çıktı. 6 Süryani köyünü büyük risk altına alan yangın, ilk 3 saatte kontrol altına alınamadı.

Mardin’deki Dayrulzafaran Manastırı’nın bahçesinde çıkan yangında 10 hektarlık arazi küle dönerken, yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki zeytin ve badem bahçelerine yayıldı.

Mezopotamya Haber Ajansı'nın haberine göre, Mardin’de tarihi geçmişi 3 binli yıllara dayanan Süryanilerin kutsal mabedi Deyrulzafaran Manastırı’nın arazisinde önceki gece yangın çıkmış 500 civarında zeytin ağacı zarar görmüştü.

Etrafı tel örgülerle sarılı olan manastır arazisinin Bilali köyüne giden kısmında yangın çıktı. Yol üzerinde bulunan ve etrafı tel örgülerle sarılı olan alanda çıkan yangında zeytin ağaçlarının yanı sıra 55 nar ağacı, 7 incir ağacı ve 7 badem ağacı da zarar gördü. Bunların yanı sıra zeytin fidelerinin sulanması için kurulan damla sulama boruları ve ana borular da yandı.



İKİ HAFTA ÖNCE DE YANGIN ÇIKMIŞ!

Arazide kuru bitkilerin bulunduğu alan yerine yeşil zeytin alanında yangın çıkması şüphe uyandırırken, manastır yetkilileri, Dayrulzafaran Manastırı etrafında iki hafta önce de 4 farklı yerde yangın çıktığını bildirdi. Dayrulzafaran Manastırı’nın yola yakın kısımlarında iki hafta önce gerçekleşen yangında da birçok ağaç zarar gördü.

MARDİN BAGOK DAĞI'NDA YANGIN: 6 SÜRYANİ KÖYÜ VE BOTAŞ İSTASYONU TEHDİT ALTINDA

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan Bagok Dağı’nda büyük bir yangın çıktı. 6 Süryani köyünü büyük risk altına alan yangın, ilk 3 saatte kontrol altına alınamadı.

Sputnik'in haberine göre, yangın alevlerin Elbeğendi Kafro köyüne ulaştığı haberi geldi. Alevlerin Botaş İstasyonu’na doğru gittiği belirtilirken, ulaşması durumunda büyük risk yaratacağı uyarısı yapıldı.

Yangının yakınlarına geldiği Elbeğendi, Güzelsu, Dibek, Üçköy, Üçyol ve Dağiçi köylerinin hepsinin Süryani köyleri olduğu öğrenildi.