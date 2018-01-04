Mardin'de akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde akraba iki ailenin üyeleri arasında silahlı, taşlı ve sopalı kavga çıktı. Kavgada, 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı.

Artuklu ilçesine bağlı Kabala Mahallesi'nde bugün saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı akraba olan iki ailenin üyeleri arasında başlayan tartışma, silahlı, taşlı, sopalı kavgaya dönüştü.

Kavganın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, kavganın taraflarını ayırarak olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yaralılar Mardin Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye sevk edildi.

Mardin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ahmet Bayar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, özel hastaneye kaldırılan yaralılar Nihat Bayar, Şeyhmus Bayar ve Ayşe Bayar'ın durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.