Maraş’ta şarbon karantinası: Hayvan giriş çıkışı yasaklandı

Maraş’ın Afşin ilçesinde bir mahalle şarbon hastalığı şüphesi nedeniyle karantinaya alındı.

Maraş’ın Afşin ilçesinde bir mahalle şarbon hastalığı şüphesi nedeniyle karantinaya alındı.

Çobanbeyli Mahallesi’nde yediği etten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan kişide şarbon hastalığından şüphelenilmesi üzerine durum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

Yaklaşık bin 500 hayvanın bulunduğu mahalleye sevk edilen ekipler, ilaçlama ve aşı çalışması başlattı. Karantinaya alınan mahalleye hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı.

Afşin kaymakamlığından yapılan açıklamada mahalledeki büyükbaş hayvanların aşılandığını ve ahırların ilaçlandığı, mahalledeki hayvan alım ve satımlarının da yasaklandığını belirtti.