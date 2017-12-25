Maraş katliamında katledilenler Antalya'da da anıldı

Maraş katliamında yaşamını yitirenler, olayın 39'uncu yıl dönümünde Antalya'daki Kızılarık cemevinde anıldılar.

Maraş katliamının yıl dönümünde Antalya Kızılarık cemevinde anma etkinliği yapıldı. Katliamın canlı tanıkları, yaşadıklarını dehşeti anlattılar. Yapılan anmada müzik dinletisi, şiir ve semah gösterisi yapıldı.

Grup Memleket de anmaya kısa bir dinleti ile katıldı. Grup adına yapılan konuşmada Maraş katliamına yalnızca öfke duyulmasının yetersiz olacağı, bu zihniyet ve temsilcileri ile mücadele edilmesi gerekliliği ifade edildi.

Maraş ilinde Valiliğin bir ay süre ile etkinlikleri yasakladığı, Maraş katliamının faillerinin bulunması için komisyon kurulması talebinin reddedildiği hatırlatıldı.

Etkinlik şu açıklamayla son buldu:

"Biz bunun bal gibi katliam olduğunun bilincindeyiz. Kim olduklarını da çok iyi biliyoruz. Katliamı yapan faşist yobaz güruh, Sivas'ta da sahnede idi. Bugün mecliste bizim adımıza karar veriyorlar. Sivas'taki katliamdan kıl payı kurtulan aydınımız Aziz Nesin 20 aralık 1915'te doğmuştur. Ne tesadüf ki Maraş katliamının yıl dönümünde aydınlanma savaşçısı Aziz Nesin doğmuş. Mirasını aydın çocuklar yetişsin diye onlara bağışlamış. Biz de onun izindeyiz. Memleketimizden bu tecavüzcü, gerici faşistleri kovmak için mücadele edeceğiz."

