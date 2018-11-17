Manisa'daki kışlada yine askerler zehirlendi: 21 asker tedaviye alındı

Manisa'da, 21 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Akşam yemeği sonrası mide ve baş ağrısı şikayetiyle revire başvuran askerler, tedavilerinin ardından gözlem altında tutuluyor. Aynı kışlada geçen yıl 731 asker yemekten zehirlenmişti.

Manisa 1. Komando Eğitim ve Tugay Komutanlığı Albay Mehmet Arif Seyhun Kışlası'nda görev yapan askerlerin bir kısmı, akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı. 5 bin kişinin yediği akşam yemeği sonrası askerlerden 21'i, mide ve baş ağrısı şikayeti hissettiğini belirtmesi üzerine Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, 'Hafif besin zehirlenmesi' teşhisi konulan ve ayakta tedavi gören askerler, tedbir amaçlı gözlem altında tutuluyor. Öte yandan askerlerin akşam yemeğinde kıymalı patates, çorba, bulgur pilavı ve puding tükettiği belirtildi.

MANİSA VALİSİ’NDEN AÇIKLAMA

Manisa Valisi Ahmet Deniz konuya ilişkin yaptığı açıklamada, durumu ciddi olan bir askerin olmadığını belirterek şunları söyledi: “Hastanedeki ve askeriyedeki arkadaşlarla görüştük. Herhangi bir askerimizde hayati tehlike yok. Askeriye de 5 bin kişi yemek yemiş, ancak 21’i mide ağrısı şikayetiyle askeriye revirine başvurmuş. Daha sonra hastaneye getirildiler. Şu an tedavi altındalar. Herhangi sıkıntılı bir durum şu an için yok."

GEÇEN YIL 731 ASKER ZEHİRLENMİŞ, BİR ASKER YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Aynı kışlada geçen yıl 731 asker yemekten zehirlenmişti. Bir asker de yaşamını yitirmişti.