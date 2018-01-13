Manisa'da kimyasal atık krizi

Manisa'da Atatürk Kent Parkı’nın içinden geçen ve kimyasal atıkların karışmasıyla gündeme gelen Safran Çayı’nda aynı manzara ortaya çıktı.

Manisa merkez Yunusemre ilçesi sınırlarında bulunan ve 170 dönüm alan üzerindeki Atatürk Kent Parkı’nın içinden geçen Safran Çayı, üçüncü kez kimyasal atık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Canlı yaşamını da tehdit eden sanayi atıkları nedeniyle derenin üstü köpükle kaplandı. Manisa Küçük Sanayi Sitesi ya da daha üst bölgelerden geldiği tahmin edilen kimyasal atıklarla ilgili konuşan Atatürk Kent Parkı yetkilileri, özellikle hafta sonları ya da yağışlı havalarda dereye söz konusu atığın karıştığını belirtti.

Safran Çayı’na karıştırılan kimyasal atıkların geldiği bölge ile ilgili, geçen günlerde Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri incelemek üzere sudan numune almıştı.