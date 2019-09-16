Manisa, Salihli ve Turgutlu 'Biz Hazırız' dedi

Türkiye Komünist Partisi, kuruluşunun 99. yılı kapsamında tüm Türkiye’de düzenlediği “Biz Hazırız” toplantılarının Manisa ilindeki Turgutlu ayağını 7 Eylül Cumartesi günü, Salihli ayağını ise 15 Eylül Pazar günü gerçekleştirdi.

Türkiye Komünist Partisi, kuruluşunun 99. yılı kapsamında tüm Türkiye’de düzenlediği “Biz Hazırız” toplantılarının Manisa ilindeki Turgutlu ayağını 7 Eylül Cumartesi günü, Salihli ayağını ise 15 Eylül Pazar günü gerçekleştirdi. Parti üyelerinin, parti gönüllülerinin ve dostlarının bir araya geldiği etkinliklerde düzen partileri ve sermayenin topluma krizlerden, işsizlikten, zamlardan başka bir şey veremeyeceği vurgulandı.

Etkinliklerde partiye yeni katılan gönüllülerle birlikte TKP’nin 99 yıl önce yarattığı heyecanın bugün yeniden ortaya çıkarıldığı dile getirildi.

Düzenin işçi sınıfının omuzlarına yıkmaya çalıştığı krizden ancak örgütlenerek çıkılabileceği hem konuşmacılar hem de katılımcılar tarafından vurgulandı.

Manisa ve ilçelerinde önümüzdeki dönemde örgütlenmek ve bazı mahallelerde semt evleri açmak için parti çalışmalarının artırılacağı belirtildi.

Etkinliklerde 19 Ekim’de İzmir’de yapılacak “Biz Hazırız” etkinliğine çağrı yapıldı ve TKP Gönüllüleri parti formlarını doldurdu.