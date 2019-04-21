Maltepeli çocuklar ‘Dünyayı Verelim Çocuklara’ etkinliğinde buluştu

Maltepeli çocuklar ve aileleri, Altayçeşme Semt Evi tarafından dün düzenlenen “Dünyayı Verelim Çocuklara” etkinliğinde buluştu. Semt evinde başlayan etkinlik, çocuk parkındaki sokak oyunlarıyla devam etti.

Yerel seçimden bir gün önce, 30 Mart günü açılışını yapan TKP Altayçeşme Semt Evi, 23 Nisan’a yönelik olarak düzenlediği “Dünyayı Verelim Çocuklara” etkinliği ile Maltepeli çocuklar ve aileleriyle buluştu.

Çocuk şenliği, Nâzım Hikmet’in bu buluşmaya adını da veren şiiriyle başladı. İki gruba ayrılan çocuklar, Nâzım’ın her biri ayrı bir kağıtta olan dizelerini birleştirip, kendilerine uygun birer şiir yarattılar.

Nâzım hakkında anlatılanları da dinleyen çocuklar, ardından Nâzım’ı ve onun anlattıklarını çizip, Semt Evi’nin ilk çocuk sergisini oluşturdu.

Okula gitmeyen çocukların ise ilk bölümde kitap ayracı yaptığı çocuk şenliği kısa bir yemek molasının ardından evrim etkinliğiyle devam etti.

Tek hücreli canlılardan günümüze yapılan zaman yolculuğu, çocukların dinazorların neslinin nasıl tükendiğine ilişkin soruya “metro çarpması” diye yanıt vermesi gibi keyifli anektodlarla zenginleşti. Ailelerin de ilgi gösterdiği evrim etkinliği mikroskop kullanımıyla devam etti.

Semt evinde başlayan çocuk şenliği, etkinliklerin ardından yakantop, halat çekme gibi sokak oyunlarıyla çocuk parkına taşındı.

Büyüklerin de en az çocuklar kadar aktif olduğu sokak oyunlarına müzisyenler akordeon ve gitarla eşlik etti.