Maltepe Orhangazi Lisesi'nde 'tam gün' gericilik

Eğitimde gericileşme, imam hatipler, ağırlığı arttırılan din dersleri ve müfredat değişikliği ile sınırlı kalmıyor. Son aylarda artan bir şekilde, okullar, dini örgütlerin müdahalesine açık bir hale getiriliyor.

Maltepe Orhangazi Anadolu Lisesi'nde Sözler Köşkü isimli gerici bir grup, bugün tüm gün süren bir söyleşi yaptı. Söyleşinin duyurusu geçen hafta yapılarak, katılmaya istekli olan öğrencilerin sayısı belirlendi. Sayının beklenenin altında kalması sebebiyle, okul idaresi bugün öğrencilere tekrar duyuru yapılmasına ve daha önceden belirlenenlerin dışında da öğrencilerin katılımının sağlanmasına izin verdi. Bazı sınıflarda ders yapılamadı hatta sınavlar ertelendi.

İnternet sitelerinde kendilerini, ''İzmir, Bornovada bir avuç Üniversite öğrencisinin girişimiyle kurulan Sözler Köşkü İlim ve Kültür Derneği, faaliyete başladığı günden beri ciddi bir ivme ile yükselişine devam ediyor.Facebook ve twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinin yanı sıra internet gazetelerinde de birçok habere konu olan Sözler Köşkü, tüm platformlarda İslami hakikatlerin anlaşılması, anlatılması ve yaşanmasını amaçlıyor'' şeklinde tanıtan grup için okul koridorlarına afişler asıldı.

Söyleşinin saati 10:30- 14:00 olarak belirlendi. Öğle teneffüsünden önce ve sonra birer oturum olarak yapılan etkinliğin içeriği hakkında öğrencilere, öğretmenlere ve velilere bilgilendirme yapılmadı.

Dışardan bakıldığında, diğer dini örgüt mensuplarına göre daha modern ve 'normal' görünen katılımcılar, öğrencilere dini içerikli konuşmalar yaptılar, ateist öğrencileri yarım saat içinde müslüman yaptıklarını iddia ettiler.

Bugün yaşanan olayın benzeri birçok okulda görülüyor. TÜGVA ile ortak proje içinde oldukları anlaşılan gerici grup, okul içinde öğrencileri derslerinden çıkararak dini propaganda yapıyor.

Gericiliğe Karşı Aydınlanma Hareketi, velileri ve öğrencileri bu etkinliklere karşı uyarıyor. Aşağıdaki linkten ulaşılabilecek bir dilekçe ile, veliden izin almaksızın öğrencilerin ders dışı faaliyete katılmasına engel olunabilir:

http://aydinlanmahareketi.org/dilekçe-örnekleri.html