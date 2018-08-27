Malazgirt'te kadın cinayeti: Eşini döverek öldürdü

Muş’un Malazgirt ilçesinde 33 yaşındaki saldırgan Nevzat Taşdemir, yedi çocuk annesi olan 30 yaşındaki eşi Sevim Taşdemir’i döverek öldürdükten sonra yaşamına son verdi.

Muş’un Malazgirt ilçesinde 33 yaşındaki saldırgan Nevzat Taşdemir, yedi çocuk annesi olan 30 yaşındaki eşi Sevim Taşdemir’i döverek öldürdükten sonra yaşamına son verdi.

İddiaya göre Nevzat Taşdemir, tartıştığı eşi Sevim Taşdemir’i bir süre sonra darp etmeye başladı. Bu sırada evde olan çiftin çocukları, komşulara giderek yardım istedi. Telaşla daireye gelen komşular, Sevim Taşdemir’i yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Taşdemir’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri bunun üzerine evde kadının eşini aramaya başladı. Çatı katına çıkan ekipler, Nevzat Taşdemir’in iple tavana asılı cesediyle karşılaştı. Anne-babalarını kaybeden çocuklar ile ailenin yakınları, mahallede gözyaşlarına boğuldu.