Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'da bir apartmanın üçüncü katında doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada aynı aileden bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi Çamlıbel Sokak'ta bulunan bir apartmanın üçüncü katında gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada 75 yaşındaki Fatma Koç hayatını kaybetti, evde bulunan Kamil Koç (42), Selda Koç (37) ve çocukları B.K. (9) yaralandı Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. AA'nın görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre sabah saatlerinde meydana gelen patlama sesinin ardından evde bulunan yatalak hasta Fatma Koç dışarı çıkarılamadı.