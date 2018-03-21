Makro Market'in Migros'a satışına onay

Makro Market A.Ş. bünyesindeki 73 mağazanın Migros’a satışına ilişkin mahkemeden onay çıktı.

Makro Market A.Ş. bünyesindeki 73 mağazanın Migros’a satışına ilişkin icra hukuk mahkemesinde de onay çıktı.

Satış kararına Rekabet Kurulu’nun da onay vermesiyle birlikte hisse devir işlemi resmen sonlanmış olacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Makro Market'in 253 mağazası bulunuyordu. Söz konusu mağazaların bir bölümü Makro, bir bölümü ise Uyum adı ile faaliyet gösteriyor. 1,7 milyar lira cirosu olan Makro, mali sıkıntı gerekçesiyle mahkemeden konkordato talebinde bulundu. Yapılan yargılama sonrası şirketin yönetimi için 3 kişilik konkordato komiseri heyeti atandı.

Makro Market ile ilgili yargılama süreci devam ederken, Uyum Marketler'in satışı için görüşmeler yapılmıştı. Bu kapsamda Migros ile yürütülen görüşmelerde anlaşma sağlanırken, anlaşmanın hayata geçmesi için mahkemeden onay bekleniyordu.