Mahkeme Torunlar Center cinayetine ilişkin skandal kararının gerekçesini açıkladı

Mahkeme, İstanbul Mecidiyeköy'de 2014 yılının Eylül ayında 10 işçinin hayatını kaybettiği asansör faciasına ilişkin 9 sanığa verdiği skandal cezanın gerekçeli kararını açıkladı. Olayda bilinçli taksir hali bulunmadığı kaydedilen gerekçeli kararda, kazanın oluşumuna sebebiyet veren şalterlere etkin olarak kimin müdahalede bulunduğunun mahkemece tespit edilemediği aktarıldı.

Torunlar Center'da 10 işçinin hayatını kaybettiği asansör faciasına ilişkin gerekçeli karar açıklandı.

Mecidiyeköy’deki eski Ali Sami Yen Stadı'nın yerine inşa edilen rezidans inşaatında 10 işçinin hayatını kaybettiği asansör faciasına ilişkin 25 sanığın 'taksirle ölüme sebebiyet vermek'ten yargılandığı davada geçtiğimiz günlerde mahkeme skandal bir karara imza atarak 9 sanığı 60 bin 800’er TL adli para cezasına çarptırmıştı.

ŞALTERLER ÇALIŞMIYORMUŞ

Gerekçeli kararda kazanın oluşumuna sebebiyet veren asansör kabininin katlarda durmasını sağlayan sensör ile herhangi bir tehlike esnasında kabinin en alt ve en üst noktalarda durmasını sağlayan elektro mekanik limit şalterlerine müdahale edildiği ve kaza esnasında bu şalterlerin çalışmadığı belirtildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hazırlanan 172 sayfalık gerekçeli kararda asansörün saatte 175 kilometre hızla serbest düşüşe geçtiği ve eksi 4'üncü zemine çakıldığı aktarıldı.

Olay tarihinde asansörün 32’nci kata çıkarılmak istendiği, öncesinde bu amaçla katta durdurma sensörü ile 2 limit şalterinin devre dışı bırakıldığı bu eylemin kazanın vuku bulmasındaki en önemli etken olduğu anlatılan gerekçeli kararda, “Her iki bilirkişi raporuna göre kazanın oluşumunda ana etken olan asansör kabininin katlarda durmasını sağlayan sensör ile herhangi bir tehlike esnasında kabinin en alt ve en üst noktalarda durmasını sağlayan elektro mekanik limit şalterlerine müdahale edildiği ve kaza esnasında bu şalterlerin çalışmadığı tespit edilmiştir. 32'nci kata çıkarılan asansörün üzerinde sonradan monte edilen koruma muhafazasının 32'inci katta bulunan mahvile çarpması neticesinde asansörün bağlı olduğu kramayer dişlisinden kurtularak içinde 10 işçi olduğu halde saatte 175 km hızla serbest düşüşe geçerek, eksi 4'üncü katta zemine çakılmış ve 10 işçi hayatını kaybetmiştir" ifadelerine yer verildi.

'KİMİN MÜDAHALE ETTİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ'

"Elde edilen delillere göre kazanın oluşumuna sebebiyet veren şalterlere tam olarak kimin müdahalede bulunduğunun mahkememizce tespit edilememiştir" ifadelerine yer verilen gerekçeli kararda, “Sanıklar Önder Türksoy, Ümit Savul, Turgay Dalgıç ve Adem Akyıldız'ın sözleşme şartlarında asansörün takibinde, bakımında, uygunluğunun değerlendirilmesinde kazaya neden olan insan ve yük asansörünün bakım ve tamir işlerini zamanında ve uygun yapmamaları sebebiyle tali kusurlu oldukları belirlenmiştir. Yine daha önce asansör arızaları yaşanmasına rağmen asansörlerin çalışmasını durdurmayan ve işin devam etmesine müsaade eden Torunlar GYO çalışanları sanıklar Murat Aytimur, Bünyamin Keskin, Emre Öz ile İş Sağlığı ve Güvenliği firması olan NCA firması çalışanları Ahmet Said Demir, Mert Çanakçı'nın tali kusurlu oldukları bildirildiğinden ve tüm bu sanıkların taksirli eylemleriyle kazanın oluşumunda pay sahibi oldukları kanaatine varılmıştır" denildi.

MADDİ TALEPLER TORUNLAR GYO TARAFINDAN KARŞILANDIĞI İÇİN HAPİS CEZASI VERİLMEMİŞ

Olayda bilinçli taksir hali bulunmadığı vurgulanan gerekçeli kararda, şunlar kaydedildi:

"Sanıklara verilen hapis cezalarında, sanıkların itibar olunan bilirkişi raporlarına göre tali kusurlu olduklarının tespit edilmesi, esas olarak kazaya sebebiyet veren asansör sensör ve şalterlerine kimin müdahalede bulunduğunun tespit edilememesi ve katılanların maddi taleplerinin Torunlar GYO firması tarafından büyük ölçüde karşılanmış olması nazara alınarak sanıklara verilen hapis cezaları adli para cezasına çevrilmesine karar verilmiştir."

Gerekçeli kararda devamla şu ifadelere yer verildi:

"Asansör kabininin katlarda durmasını sağlayan sensör ile herhangi bir tehlike esnasında kabinin en alt ve en üst noktalarda durmasını sağlayan elektro mekanik limit emniyet şalterlerinin görev yapmalarını engellemek amacıyla sisteme müdahale eden kişi veya kişilerin tespit edilerek gereğinin ifası ve bilirkişi raporunda tali kusurlu olduğu bildirilen, yetkisiz personeli operatör olarak asansör kullanımına görevlendiren ve bu kişinin çalışmasına karşı iş sağlığı ve güvenliği açısından uygunsuzluğun belirtilmemesini gösteren iş güvenliği uzmanı ve yetkisiz personeli görevlendiren kişinin tespit edilerek gereğinin ifası amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir."