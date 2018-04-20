Mahkeme talebi reddetti: Ayşe öğretmen bugün cezaevine giriyor

Kanal D'deki Beyaz Show'a telefonla katılarak "Çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın" dediği için hapis cezasına çarptırılan Ayşe öğretmenin infaz erteleme talebi reddedildi, Ayşe öğretmen bugün 6 aylık bebeğiyle hapse giriyor.

Kanal D'deki Beyaz Show'a katılarak canlı yayında “Çocuklar ölmesin” dediği için “terör örgütü propagandası yapmak” iddiasıyla hakkında açılan davada verilen 1 yıl 3 ay hapis cezası onanan ve 6 aylık infaz erteleme süresi bugün dolan Ayşe öğretmenin 10 gün infaz erteleme talebini reddedildi.

Cezaevine bugün girmesi beklenen Ayşe Çelik, avukatı ve kendisine destek olanlarla birlikte Diyarbakır Adalet Sarayına geldi.

Eğer kararda bir değişiklik yapılmazsa Ayşe Öğretmen, 6 aylık bebeği Deran ile birlikte cezaevine girecek. Ayşe Çelik’in Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’ne girmesi bekleniyor.

Ayşe Çelik Avukatı Mahsuni Karaman aracılığıyla, infazın durdurulması için AYM’ye başvuruda bulunmuş ancak mahkeme henüz bu konuyu gündemine almamıştı.

NE OLMUŞTU?

Beyazıt Öztürk’ün hazırlayıp sunduğu Beyaz Show programına 2015 yılında telefonla bağlanan Çelik, bölge illerinde yaşanan sokağa çıkma yasakları ve operasyon sırasında yaşananları anlatmıştı. Operasyonların sona ermesini isteyen Öğretmen Ayşe Çelik “Çocuklar ölmesin” demişti. Bu sözleri nedeniyle dava açılan Ayşe Çelik hakkında 1 yıl 3 aylık hapis cezası verilmişti. Çelik’in avukatı aracılığıyla yaptığı itirazı karara bağlayan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi de Çelik’in cezasını onanmıştı. O dönemde henüz 2 aylık bir bebeği olan Ayşe Öğretmene verilen ceza yapılan başvuru üzerine 20 Nisan 2018’e ertelenmişti.