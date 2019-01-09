Mahkeme kararı AKP'li belediyeyi durduramadı: Gölcük Tabiat Parkı'nda kiralama ihalesine çıkacaklar

Doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı’nda ağaçların kesilerek yapıldığı 25 bungalovdan oluşan projeyle ilgili Bolu İdare Mahkemesi oybirliğiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ancak Bolu Belediye Meclisi, 3 Ocak’ta mahkeme kararına rağmen yapımı tamamlanan 25 bungalovun 10 yıl süreyle kiralanmak üzere ihaleye çıkılması için yetki aldı.

Bolu’nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı’nı imara açan bungalov ve dağ köşkü projesi için yürütmeyi durdurma kararı verilmesine karşın, belediye mahkemeyi dikkate almadı.

Doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı’na dağ köşkü, 25 bungalov ve göl gazinosu yapılması için 19 Aralık’ta ihale açılmış, park 22 yıllığına özel işletmeye verilmişti.

AKP’li Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Gölcük ihalesini ‘üzülerek’ iptal ettiklerini, ancak projeden vazgeçilmediğini söylemişti.

Belediye ise ihale iptaline karşın projeye kendi başlamıştı.

Mahkeme 19 odalı dağ köşkü ve 25 bungalov projesi hakkında yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Ancak karar Gölcük Tabiat Parkı’nda bulunan göle 500 metre uzaklıktaki alanda 25 bungalov evin orman içindeki inşaatının neredeyse bitmesinin ardından gelmişti.

Belediye mahkeme kararını ‘takmadı’

Hürriyet’ten Aysel Alp’in haberine göre Bolu Belediye Meclisi 27 Aralık’ta karar tebliğe edilmesine karşın 3 Ocak’ta yapımı biten 25 bungalov için 10 yıl kiralama ihalesine çıkma yetkisi aldı.

Mahkeme kararını hatırlatan Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri Gölcük’te hiçbir işlem yapılamayacağını belirtti.

AKP’nin yeniden aday göstermediği belediye başkanı Alaaddin Yılmaz ise mahkeme kararına uymayacaklarını “Mahkeme kendi kararını alır, belediye kendi kararını. Mahkeme kararını verir, biz de kiralama kararını veririz, siz de medya olarak takibini yaparsınız. Herkes işini yapar” diye duyurdu.