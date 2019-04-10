Mahkeme heyeti 6 yıl sonra Berkin Elvan'ın vurulduğu yerde keşifte

Haziran Direnişi sırasında Okmeydanı’nda polis tarafından başından gaz fişeğiyle vurularak katledilen Berkin Elvan'ın yaşamını yitirmesinden altı yıl sonra, mahkeme heyeti olay yerinde keşif yaptı.

Gezi Parkı eylemlerinde başına biber gazı fişeği isabet etmesi sonucu 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada olay yerinde keşif yapıldı. Duruşma 8 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00'a görülecek.

Okmeydanı Mithatpaşa Caddesi Gaziler Sokak'ta mahkeme heyeti ve jandarma bilirkişi tarafından yapılan keşifte, Berkin Elvan'ın ailesi, ailenin avukatları ile sanık polisin avukatları ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yer aldı.

Keşif öncesi sokakta güvenlik önlemleri alınırken, keşif sırasında tanık olarak dava dosyasında görgü tanığı olan Denizcan Parlak dinlendi.

TANIK DİNLENDİ: MAHKEME HEYETİ KENDİ GÖZLERİYLE GÖRDÜ

Keşif sonrası açıklama yapan tanık Denizcan Parlak, "Onunla beraberdim. Dosyada da görgü tanığıyım. Bugün buraya geldik mahkeme heyetiyle bir keşif oldu. Burada mahkeme heyetine bildiklerimi anlattım. Berkin'in vurulduğu noktayı, polisin ateş ettiği noktayı anlattım. Mahkeme heyeti kendi gözleriyle gördü. Bilirkişiler gerekli fotoğraf ve video kayıt yaptı" dedi.

"5 YIL ÖNCESİNE GERİ DÖNDÜK"

Anne Gülsüm Elvan ise, "Biz bugün yine 5 yıl öncesine geri döndük. Tekrar tekrar bir daha vurulduk" diye konuştu. Ailenin avukatı Can Atalay da, "Adalet istiyoruz. Davayı takip ediyoruz. Elvan ailesi de, Okmeydanı halkı da buradaydı. Biz de buradaydık. Duruşmada görüşeceğiz artık" dedi.