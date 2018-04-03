Mahkeme başkanından avukata 'kafa kesme videosu' tepkisi

Canlı bomba olmak istedikleri iddia edilen iki kadın ve emekli özel harekat polisine hapis cezası verildi.

Canlı bomba olmak istedikleri iddia edilen iki kadın ile onlara yardım ettiği iddia edilen emekli özel harekat polisinin yargılandığı davada karar çıktı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü sanıkların avukatı savunması sırasında müvekkillerinin telefonundan çıkan IŞİD'e ait infaz görüntülerinin internetten kolayla erişilebildiğini söyleyince mahkeme başkanını tepki gösterdi.

Mahkeme Başkanı avukata, “Bırak Allah aşkına. Siz telefonunuzda kafa kesme videosu mu bulunduruyorsunuz?” dedi. Avukat ise, “Doğru, ben olsam yüklemezdim” yanıtını verdi.

Mahkeme iki sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 9 ay, tutuklu polis memuru Muhammed Gültekin’e ise aynı suçtan, 9 yıl 5 ay 12 hapis cezası verdi.