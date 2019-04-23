Mahalleli cinsel istismara uğrayan çocuk için karakol önünde eyleme başladı

İstanbul Küçükçekmece’de dört yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunuldu. Olayın ardından kaçan zanlıyı arama çalışmaları devam ederken, mahalle sakinleri polis karakolunun önünde eylem yapıyor.

İstanbul Küçükçekmece’de yer alan Kanarya Mahallesi'nde dört yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunuldu. Olay sonrası kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Mahalle sakinleri polis karakolunun önünde eylem yapıyor.

Cinsel istismara uğrayan çocuk Kanuni Sultan Süleyman Hastanesinde tedavi altına alınırken, Kanarya Mahallesi sakinleri ise ellerinde pankartlarla polis karakolunun önünde eylem yapıyor.

Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan onlarca kişi mahallede dolaşarak sık sık “Çocuğa uzanan eller kırılsın”, “Susma sustukça sıra sana gelecek” sloganları attı. Ardından Kanarya polis karakolunun önüne geçen kitle buradaki bekleyişlerini sürdürüyor.