Mahalle bekçisi KHK ile ihraç edildi

1,5 yıl önce göreve başlayan çarşı ve mahalle bekçisi yeni yayımlanan KHK ile ihraç edildi.

Mardin’de 1,5 yıl önce göreve başlayan çarşı ve mahalle bekçisi ihraç edildi.

OHAL uygulaması kapsamında çıkarılan iki yeni KHK Resmi Gazete'de yayımlandı. 695 sayılı KHK kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğünde, 2 emniyet müdürü, 1 komiser, 13 komiser yardımcısı, 42 polis memuru, 2 sivil ve 1 çarşı ve mahalle bekçisi olmak üzere 61 memur ihraç edildi.

İhraç edilen çarşı ve mahalle bekçisi Nezir Sağlam, KHK ile ihraç edilen ilk bekçi oldu. Sağlam'ın Haziran 2016’da Mardin'de göreve başladığı öğrenildi.