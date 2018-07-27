Maden şirketinin ÇED toplantısı usulsüzlüğüne boyun eğmediler

Antalya'nın Akseki ilçesinde dört mahallenin sakinleri, mahallelerinin ortasına açılmak istenen mermer ocağını protesto ederek ÇED toplantısını yaptırmamışlardı. Maden şirketi yapılmayan toplantıyı yapılmış gibi gösterince, yöre halkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğüne dilekçe vererek usulsüzlüğe itiraz etti.

Antalya'nın Akseki ilçesinde dört mahallenin sakinleri, mahallelerinin ortasına açılmak istenen mermer ocağını protesto ederek ÇED toplantısını yaptırmamışlardı. Maden şirketi yapılmayan toplantıyı yapılmış gibi gösterince, yöre halkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğüne dilekçe vererek usulsüzlüğe itiraz etti.

Antalya Akseki’ye bağlı Güzelsu, Pınarbaşı, Çukurköy ve Çaltılıçukur mahalleleri arasında Teknomer Turizm Tarım Madencilik şirketi tarafından açılmak istenen mermer ocağı ile ilgili ÇED toplantısı 17 Temmuz 2018 günü yapılmak istenmiş ancak mahalle halkının tepkilerine yol açmıştı.Yaşam ve tarım alanlarının yakınında mermer ocağı istemeyen yurttaşlar ÇED toplantısını ve mermer ocağını protesto etmişti.

Katılım sağlanamadığı için şirket yetkilileri toplantıyı iptal etmişti.

Ancak söz konusu şirket bir usulsüzlüğe imza atarak yurttaşların katılmayıp protesto etiği ÇED toplantısını gerçekleşmiş gibi gösterdi.

Bunun üzerine yurttaşlar, Antalya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne giderek usulsüzlüğü şikayet ettiler.

Kuruma verilen dilekçede, "ÇED toplantısının ana amacı halka konuyu anlatmaktır, adı geçen tarihte halk salona itiraz ettiği için girmemiştir. Halk girmediği için, konu anlatılamamış ve dolayısı ile usulüne uygun bir işlem değildir. Yapılan toplantı olmadığı halde yapılmış gibi göstermek de usulsüzlüktür. Bizler, mermer ocağının açılmasını asla istemiyor, yapılmayan toplantının yapılmış gibi gösterilmesine itiraz ederek, mermer ocaklarının DERHAL İPTAL EDİLMESİNİ İSTİYORUZ" denildi.

A Platformu (Antalya Isparta Burdur Denizli Kaş Platformu), Güzelsu Derneği, Aksekililer Derneği, Güzelsu köylüleri, Pınarbaşı köylüleri, Çukurköy köylüleri, Çaltılıçukur köylüleri imzasıyla verilen dilekçede, yöre halkının mermer ocağını neden istemedikleri bir kez daha anlatıldı.