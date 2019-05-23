Maçoğlu soL'a konuştu

Komünist Başkan Maçoğlu, belediye girişinde bulunan Tunceli Belediyesi tabelasının yanısıra Dersim Belediyesi tabelasının da asılması yönündeki Belediye Meclisi kararını ve yankılarını soL'a değerlendirdi.

Mayıs ayı belediye meclisi toplantısına getirilen öneri doğrultusunda Belediye Meclisi'nin aldığı kararın tek başına tabelayı değiştirmeyeceğini ifade eden Maçoğlu, "yerel yönetimlerin isimlerinin değiştirilmesi Bakanlar Kurulu kararınca gerçekleştirilebilir. Belediye Meclisi kararları ise il idaresinin onayına sunulur. Biz halkımızın iradesi yönünde aldığımız bu kararı valiliğe gönderdik. Valilik, Tunceli Belediyesi tabelasının yanısıra halkımızın büyük çoğunluğunun ifade ettiği üzere Dersim Belediyesi tabelasının asılıp asılmayacağına karar verecek" şeklinde konuştu.

Dersim isminde bir anadolu lisesinin, Dersim ismiyle kurulan spor kulüplerinin ve yıllardır yayın yapan yerel gazetelerin bulunduğunu hatırlatan Maçoğlu, geçtiğimiz yıllar boyunca Dersim isminin cumhurbaşkanı dahil çok sayıda iktidar temsilcisi ve muhalefete bağlı çok sayıda siyasetçi tarafından kullanıldığını hatırlattı.

Fatih Mehmet Maçoğlu, "Dersim ismi toplumsal hafızanın, kültürel mirasın bir parçası. Burada yaşayan insanların büyük çoğunluğu kendisini Dersimli, bu kenti Dersim olarak niteliyor. Biliyoruz ki tek bir sokağın isminin değişmesi bile merkezi il yönetiminin onayıyla mümkün. Halkın talebi doğrultusunda belediye meclisine gelen bu öneri de oy çokluğuyla kabul edildi ve gerekli mercilerin onayına sunuldu. Bunun dışında mesele bilinçli olarak saptırılıyor" şeklinde konuştu.

DERSİM'DE HALKÇI YEREL YÖNETİM İÇİN KOLLAR SIVANDI

31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanı olarak seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu aradan geçen kısa sürede belediyenin kapılarını tüm halka açık hale getirmiş ve belediyenin mali durumunu gösterir pankartı belediye binasına aşmıştı.

60 milyon liradan fazla bir borçla devralınan belediyede büyük bir mali seferberlik başlamış durumda. Belediye başkanı seçildiği tarihten bu yana makam aracını hiç kullanmayan Maçoğlu son olarak makam aracının açık artırmayla satılması yönünde alınan kararı açıklamıştı.

"Komünistler olarak bizim asıl hedeflerimizin başında tarımda kooperatiflesmeye dayalı ve denetlenebilir bir halkçı belediyecilik anlayışını hayata geçirmek geliyor" diyen Maçoğlu, tarım kooperatifiyle birlikte ilk ekim işlemini geçtiğimiz haftalarda gerceklestirdiklerini, önümüzdeki aylarda kooperatifi büyüteceklerini, çalışmak isteyen tüm insanlara yetebilecek bir tohum, arazi ve iş makinesi desteği için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.