Maçoğlu İzmir'de konuştu: Önemli olan halkın kendini yönetir hale gelmesi

Dersim Belediyesi Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında bir sohbet etkinliğine katıldı.

Dersim Belediyesi Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında bir sohbet etkinliğine katıldı.

Söze "Yoldaşlar" diye başlayan Maçoğlu, "Biz sosyalistler herkesi yönetime katmaya çalışırız" dedikten sonra Ovacık'ta halkın kendini yönetme kabiliyetinin güçlendiği sürecin ardından şimdi de Dersim'de bunun için çaba verdiklerini belirtti.

''Önemli olan Fatih ya da başka biri değil, halkın kendini yönetir hale gelmesi'' diyen Maçoğlu; ''Bu işleri tek başına yapmadım, Dersim Demokratik Halk Dayanışması olarak içinde TKP"nin, Sosyalist Meclisler Federasyonunun da katkı koyduğu bir bütünün katkısı var. Bizim dünyanın bütün sorunlarına dair sözümüz var. Dikili'de Osman Başkandan, tüm sosyalistlerden komünistlerden öğrendiklerimiz var" dedi.

Son söz alan lise öğrencisi dört yıldır Ovacık'ı izlediğini söyleyip yarattıkları heyecan için teşekkür etti.

Etkinliğin ardından TKP İzmir İl örgütü de Maçoğlu'na bir ziyarette bulundu.

