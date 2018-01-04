Macaristan’a kaçan halk oyunları ekibinin hikayesi ortaya çıktı

Macaristan’a gidip dönmeyen folklor ekibiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

Halk oyunları yarışması için Macaristan’a gidip dönmeyen folklor ekibi ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar ortaya çıktı.

Olayın basına yansımasının ardından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre savcılığın talimatı üzerine, Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ayrıntılı bir inceleme başlattı. Polis, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu’nda (THOF) gelen belgeleri tek tek inceledi. İncelemede, Ankara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Derneği’nde bazı şahıslara sahte belgelerle lisans çıkarıldığı bilgisine ulaşıldı.

Macaristan’dan geldiği iddia edilen ve sahte olduğu anlaşılan davetiye de dosyaya girdi. Sahte davetin, şüpheli Y.K. tarafından derneğe verildiği, halen THOF’ta hakem olarak görev yapan ve Ankara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Derneği’nin eski kurucularından olan Haydar B.’nin yurtdışına kaçacaklar için sahte belge düzenlediği ve derneğin yönetiminde bulunan mevcut yöneticilerin imzalarını taklit ettiği tespit edildi. Haydar B.’ye, K.T. ve L.İ.’nin yardımcı olduğu saptandı. Sahte belge ve beyanlarla sürecin tamamlanmasının ardından şüpheli Y.K., M.K. ve Y.Ş.’nin, 13 sahte lisanslı sporcudan oluşan kafileyi Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı üzerinden yurtdışına kaçırdıkları belirlendi.

Bu tespitler üzerine şüpheliler Y.K., M.K., K.T. ve L.İ., gözaltına alındı. Organizatör Haydar B., 2 Ocak’ta savcılığa teslim oldu.

“Resmi belgede sahtecilik” ve “insan ticareti yapmak”la suçlanan Haydar B. ve 4 kişi, nöbetçi hâkimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.