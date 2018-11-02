Maaşını alamayan işçi kendini yakmaya çalıştı

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde, maaşını alamayan çalışan üzerine benzin döküp kendini yakmaya çalıştı.

Bir elektrik firmasında çalışan ve uzun süredir parasını alamayan A.Ş. adlı kişi, firma yetkililerinden defalarca alacağını istedi. Kendisine bir türlü ödeme yapılmadığı gerekçesiyle yaşadığı maddi sıkıntı sonucu psikolojisi bozulan A.Ş., firma yetkililerinin kaldığı otelin önüne giderek kendini ateşe vermek istedi. Firma yetkililerinin otelde olduğu haberi üzerine yanında getirdiği benzini otel önünde üzerine dökerek çakmakla kendini ateşe vermek isteyen A.Ş.’ye polis ekipleri engel oldu. A.Ş.’nin çakmağı yakmasıyla birlikte müdahale bulunan Akçaabat Polis Merkezi’ne bağlı polis ekipleri, A.Ş.’yi yanmaktan kurtardı.

Olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen A.Ş., daha sonra Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. A.Ş.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.