Lunaparktaki balerinden düşen çocuk yaşamını yitirdi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bayram nedeniyle kurulan lunaparkta bindiği balerinden düşen 13 yaşındaki Murat Boz adlı çocuk yaşamını yitirdi, lunapark işletmecisi gözaltına alındı.

Olay dün akşam Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi İsmetpaşa mahallesinde meydana geldi. Bayram vesilesiyle kurulan lunaparkta balerine binen 13 yaşındaki Murat Boz, eğlence aracı hareket ettikten bir süre sonra yaklaşık üç metreden düştü. Ağır yaralanan Boz, çağrılan sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak Boz, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından lunapark işletmecisi A. F. gözaltına alındı.