Liseye kayıt kriterleri açıklandı: İşte 4'lü algoritma...

Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarı Yusuf Tekin, öğrencileri liseye otomatik yerleştirecek 4'lü algoritmanın detaylarını açıkladı: Eve yakınlık, mezun olunan ortaokul ve öğrencinin tercih sırası... Eğer bu üç parametrede eşitlik olursa sonucu başarı puanı ve disiplin notu belirleyecek.

Öğrencileri liseye otomatik yerleştirecek simülasyon tamamlanmak üzere...

Habertürk'ün aktardığı habere göre MEB müsteşarı Yusuf Tekin, adrese dayalı liseye kayıtta uygulanacak 4'lü algoritmanın ayrıntılarını açıkladı.

Tekin, öğrencilere 3 etapta toplam 9 okul seçeneği sunacaklarını belirterek, "Öncelikle birinci etap en yakın 3 okulu, olmazsa ikinci etap en yakın 3 okulu, o da olmazsa üçüncü etap en yakın 3 okulu sunacağız. Bunlar içinde Anadolu, imam hatip ve meslek lisesi olacak" ifadesini kullandı.

MEB Bilgi İşlem Dairesi'nin öğrencileri 4'lü algoritmaya uygun en yakın liseye otomatik yerleştirecek simülasyonu tamamlamak üzere olduğunu kaydeden Tekin, algoritmanın işleyişini şöyle açıkladı:

EVE YAKINLIK

"Okulları eve yakınlığa göre sıraladık. Bu en önemli parametremiz. Öncelikle öğrencinin evine en yakın 3 okulu tespit ediyoruz. Olmazsa ikinci en yakın 3 okulu, o da olmazsa üçüncü en yakın 3 okulu sunacağız. Böyle bir tercih halkası hazırlıyoruz."

MEZUN OLUNAN ORTAOKUL

"Eve yakınlık konusunda eşit bir durum olursa, öğrencinin mezun olduğu ortaokula bakılacak. Her lise bir ortaokulla ilişkilendiriliyor. Öğrencinin, mezun olduğu ortaokulla ilişkili liseye gitme önceliği var."

TERCİH SIRALAMASI

"Öğrencinin sunacağımız 9 seçenek arasından 5 tercih hakkı var. Diğer parametrelere göre de tercih ettiği 5 okula yerleşip yerleşemediğine bakacağız."

BAŞARI PUANI, DİSİPLİN CEZASI, YAŞI

"Simülasyonlar, liseye otomatik yerleştirme için ilk 3 değişkenin yeteceğini gösteriyor. Ama bir tartışma ortamı oluşmaması için eşitlik durumunda olabilecek ihtimalleri de sıraladık ve 'diğerleri' diye de bir değişken koyduk. 3 parametrede eşitlik ortaya çıkarsa, sonuç için çocuğun ortaokuldaki başarı notu, disiplin cezası olup olmadığı ve yaş gibi etkenler değerlendirilecek."