Liseye girişte öğrencilerin yüzde 10'u sınavla alınacak

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, sınavla öğrenci alacak nitelikli okullar listesinin hangi kriterlere göre hazırlandığını açıkladı. İmam hatiplerle dolu listeler kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Yılmaz, listeyi illerde sınava girecek öğrencilerin oranına bakarak belirlediklerini belirterek, “Öğrencilerin yüzde 10'u sınavla öğrenci alan okullara gidecek. Bu oran içerisinde biz okulları belirledik. Yüzde 10 kriterini esas aldık” dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, önceki akşam açıklanan ve kamuoyunda tepkiyle karşılanan sınavla öğrenci alacak liseler listesiyle ilgili konuştu.

Özel bir televizyon kanalında soruları yanıtlayan Yılmaz, herkesin kendi ilçesinde, mahallesinde bulunan okulun bu kapsama girmesini istediğini belirterek, “Ama oradaki esas aldığımız husus, yüzde 10'u geçmemesi. Çünkü bizim amacımız, bu sınav kaygısının, heyecanın mümkün olduğunca en az sayıda öğrencimize verilmesini istiyoruz. İllerde sekizinci sınıf öğrenci sayısını baz alıyoruz. Sizin bölgenizdeki, ilinizdeki öğrenci sayısı ne kadar? Farzı mahal 100 bin. Bunun 10 bin öğrencisi sınavla öğrenci alan okullara girecek. Geriye kalan yüzde 90'ı yereldeki yerleştirmeye girecektir. Yani ikametine en yakın okula yerleştirmeyi tercih edeceğiz. Dolayısıyla bir artma olmadı. Yüzde 10 kriterini esas aldık” diye konuştu.