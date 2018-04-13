Lisenin arkasındaki istinat duvarı çöktü, eğitime ara verildi

İstanbul Beşiktaş'ta bir lisenin arka tarafından bulunan istinat duvarı, park halindeki araçların üzerine devrildi. Lisede eğitime bir gün ara verildi.

Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip lisesinin arka tarafından bulunan istinat duvarı araçların üzerine çöktü. Olay nedeniyle okuldaki eğitime bir gün ara verildi.

Ortaköy Aydınlık sokaktaki Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip lisesinin arka tarafından bulunan istinat duvarı saat 09.30 sıralarında büyük bir gürültü ile çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede üç aracın duvarın altında kaldığı sokaktaki bir araçta da çarpan molozlar nedeniyle hasar meydana geldiği belirlendi. Olay esnasında sokakta ve araçların içerisinde herhangi bir kişinin bulunmaması olası bir faciayı önledi.