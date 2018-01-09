Liselerdeki TÜBİTAK anketinden inciler

Manisa'da liselerde uygulanan bir TÜBİTAK projesi anketi, öğrencilere 'Evleneceğiniz kişi sizinle aynı mezhepten olmalı mıdır, Kız ya da erkek kardeşinizin başka din veya mezhepten biriyle evlenmesini onaylar mısınız?' gibi sorular yöneltiyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir lisede, TÜBİTAK araştırma projesi olduğu belirtilen, "Günlük hayatta dini değerleri anlamlandırma ve öğrencilerin İslam dinine bakışı" isimli projede kullanılmak için uygulanan anket çalışması, AKP'li yıllarda eğitim sisteminin geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.

DHA'nın haberine göre anket kapsamında öğrencilere, "İslam ülkelerine liderlik yapacak bir halifenin olması gerekli midir?", "Evleneceğiniz kişi sizinle aynı mezhepten olmalı mıdır?", "Dini cemaatler olmalı mıdır?", "Din seçiminde kişi özgür olmalı mıdır?" soruları yöneltildi.

Turgutlu’da 4 lisede öğrencilere bu soruların yöneltildiği öğrenilirken, beşinci lisede durumdan haberdar olan Manisa Eğitim İş Şubesi Başkanı Cem Ok, anketi durdurmak için harekete geçti. Gelen tepkiler üzerine, bazı öğretmenler tarafından yapıldığı belirtilen anket çalışması durduruldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından anketi başlatan öğretmenler hakkında soruşturma açıldığı öğrenildi.

Ankette yer alan sorular şöyle;