Lisede 'kültür sanat' adı altında gerici dergi dağıtımı: Abdülhamid propagandası!

Kendini "kişisel gelişim, kültür, sanat dergisi" olarak sunan Genç Beyin adlı gerici dergi Silivri'de bir anadolu lisesinde öğrencilere bedava dağıtıldı. Dağıtılan sayının kapağında "İşte Sultan Abdülhamid Han: Onu anla, her şeyi anla" anonsu yer alıyor.

Kendini "kişisel gelişim, kültür, sanat dergisi" olarak sunan Genç Beyin adlı gerici dergi Silivri'de bir anadolu lisesinde öğrencilere bedava dağıtıldı. Dağıtılan sayının kapağında "İşte Sultan Abdülhamid Han: Onu anla, her şeyi anla" anonsu yer alıyor.

İstanbul'un Silivri ilçesinde Hasan Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi'nde öğrencilere gericilerin yayımladığı Genç Beyin dergisi ücretsiz olarak dağıtıldı.

Derginin öğrencilere ücretsiz dağıtılan sayısının kapağında "İşte Sultan Abdülhamid Han: Onu anla, her şeyi anla" anonsu yer aldı.

Derginin iç sayfalarında da içkinin kötülükleri şu cümleyle anlatılmak istendi: "İçkinin tahribatı savaş, salgın hastalıklar ve kıtlık gibi üç belanın etkilerinin toplamından daha büyüktür."

Kültür sanat dergisi adıyla yayımlanan dergide çok sayıda dinsel unsura yer verilmesi de dikkat çekti.