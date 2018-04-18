Lisede bir 'proje': Seccadem yanımda namazım aklımda...

Çankırı'da bir lisede "proje" adı altında duyurulan "Seccadem yanımda namazım aklımda" adlı çalışma, okulun resmi sitesinde duyuruldu.

Çankırı'da bir imam hatip lisesindeki "proje" dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sayfasından da duyurulan, “Seccadem yanımda namazım aklımda" adlı "proje" tartışma yarattı.

Şehit Uğur Kadir Işık Anadolu İmam Hatip Lisesi yönetici ve öğretmenleri tarafından hazırlanan "proje"nin amacı "namazın önemini kavratmak ve bu ibadeti sevidrmek" olarak tanımlandı.

Öğrencilerin "proje"yle birlikte, seccadelerini sürekli yanlarında taşıdıkları için namaza karşı daha duyarlı bir hale geldikleri belirtildi.

İşte MEB'in sitesinde yer alan o "proje" ve ifadeler: