Lise öğrencisi müdürü döverek hastanelik etti

Trabzon'da bir lise öğrencisinin okul müdürünü yumruklayarak hastanelik ettiği ortaya çıktı.

Trabzon'un Tonya ilçesindeki bir lisede 10'uncu sınıf öğrencisi, olumsuz davranışlarını uyaran müdür yardımcısını tehdit ederek sokağa çağırdı, araya girerek kendisini odasına çağıran okul müdürünü ise yumrukla dövdü.

Cumhuriyet'in haberine göre, Trabzon’un Tonya ilçesinde, Atatürk Çok Programlı Lisesi Müdürü Ahmet Gürpınar, "okulda uygunsuz davranışlarda bulunduğu" gerekçesiyle odasına çağırıp 10’uncu sınıf öğrencisi K.E.’nin yumruklu saldırısına uğradı. Yüzünde morluklar oluşan ve darp raporu alan Gürpınar, emniyete giderek, öğrenci hakkında şikayette bulundu. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılırken, K.E. ise disiplin kurulunca okuldan uzaklaştırıldı.

Müdür Gürpınar, yaşananları şöyle anlattı: “Olay günü öğretmen arkadaşlarımız, K.E.’yi uyardı. Uyarı sırasında K.E. ile odasında görüşen müdür yardımcımız, öğrenci tarafından tehdit edilerek, sokağa davet ediliyor. Olayın daha fazla büyümemesi için öğrenciyi oradan aldım. Kendisi ile makamımda usulüne uygun görüşüp, uyardıktan sonra eve gitmesini söyledim. Bu sırada, bana saldırdı ve yüzüme yumruk attı.”

Tonya İlçe Milli Eğitim Müdürü Ziya Durmuş ise okul müdürüne yönelik saldırıyı kınadıklarını belirterek, "Eğitimciler olarak biz, yine öğrencilerimizi kazanmaya yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Okul müdürümüze yapılan saldırıyı kınıyorum” dedi.