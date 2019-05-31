LGS yarın yapılacak: İstanbul'da ulaşım öğrencilere ücretsiz

Bir milyonu aşkın öğrencinin gireceği Liseye Geçiş Sınavı (LGS) yarın iki oturum olarak gerçekleşecek. Öğrenciler, sabah 09:30'da başlayacak sözel oturumda 50, 11:30'da başlayacak sayısal oturumda 40, yani toplam 90 soru cevaplayacak.
LGS'de sınav süresi geçtiğimiz yıla göre uzatılmış, sayısal alan oturumu süresi 75 dakika; sayısal alanın süresi ise 80 dakika olmuştu.
İSTANBUL'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Liseye Geçiş Sınavı dolayısıyla belgesini gösteren öğrencilere ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.