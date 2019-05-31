LGS yarın yapılacak: İstanbul'da ulaşım öğrencilere ücretsiz

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) yarın iki oturum olarak gerçekleşecek. İstanbul'da sınav dolayısıyla belgesini gösteren öğrencilere ulaşım ücretsiz olacak.

Bir milyonu aşkın öğrencinin gireceği Liseye Geçiş Sınavı (LGS) yarın iki oturum olarak gerçekleşecek. Öğrenciler, sabah 09:30'da başlayacak sözel oturumda 50, 11:30'da başlayacak sayısal oturumda 40, yani toplam 90 soru cevaplayacak.

LGS'de sınav süresi geçtiğimiz yıla göre uzatılmış, sayısal alan oturumu süresi 75 dakika; sayısal alanın süresi ise 80 dakika olmuştu.

İSTANBUL'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Liseye Geçiş Sınavı dolayısıyla belgesini gösteren öğrencilere ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.